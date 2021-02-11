Beşiktaş penaltılarla turladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor’a konuk olan Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren müsabakada rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale çıktı. Beşiktaş, yarı finalde Medipol Başakşehir’in rakibi oldu. 50. dakikada Rosier’in ceza sahası içinden çektiği şutta top yandan auta gitti. 52. dakikada Oğuzhan Özyakup’un ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Eray Birniçantopu güçlükle kontrol etti. 60. dakikada Rosier’in ceza sahası sağ çaprazından kaleye çektiği şutta, top üstten auta çıktı.

71. dakikada Atiba’nın ceza sahası içine pasında topla buluşan Oğuzhan Özyakup’un vuruşunda, top kaleci Eray Birniçan’da kaldı.

72. dakikada Oğuzhan Özyakup’un ceza sahası içine pasında, kaleci Eray Birniçan ile karşı karşıya kalan N’Koudou’nun vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

77. dakikada Oğuzhan Özyakup’un sağ kanattan ortasına iyi yükselen Atiba’nın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

99. dakikada Rosier, ceza sahası içinde karambolden gelen topu Ghezzal’a kaldırdı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Eray Birniçan tek hamlede topu kontrol etti.

115. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Abubakar’ın kaleye şutunda, top savunmaya çarparak kornere çıktı. Müsabakanın uzatma bölümünde de skor değişmedi.

Yarı final bileti penaltılarla geldi

Uzatma dakikalarında eşitlik bozulmayınca, penaltı atışlarına geçildi. Beşiktaş’ta penaltıları kullanan Ghezzal, Resier ve Necip Uysal topu filelerle buluştururken, Mensah ise çerçeveyi tutturamadı. Konyaspor’da ise Guilherme ve Miya atışları değerlendirdi. Ev sahibi ekipte Kravets, Skubic ve Abdülkerim Bardakçı penaltı atışlarından faydalanamadı. Beşiktaş, penaltı atışlarında İttifak Holding Konyapor’a 3-2 üstünlük kurarak kupada yarı finale yükseldi.

Konyaspor-Beşiktaş maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor’a konuk olan Beşiktaş’ın teknik direktör Sergen Yalçın, rakibini Süper Lig’de konuk ettiği maça göre ilk 11’de 7 değişikliğe gitti. Sergen Yalçın, Konyaspor maçında Ersin Destanoğlu, Welinton, De Souza, Ghezzal, Ljajic, Larin ve Aboubakar’ın yerine Utku Yuvakuran, Montero, Hasic, Atiba, Oğuzhan Özyakup, N’Koudou ve Cenk Tosun’u sahaya sürdü. Beşiktaş, karşılaşmaya, Utku Yuvakuran, Rosier, Vida, Montero, N’Sakala, Necip Uysal, Hasic, Atiba, Oğuzhan Özyakup, N’Koudou ve Cenk Tosun 11’iyle başladı.

Cenk Tosun ilk 11’de

Beşiktaş’ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş’taki ilk resmi karşılaşmasına çıktı. Siyah-beyazlı kulüp, Cenk Tosun’u İngiltere’nin Everton takımından sezon sonuna kadar kiralamıştı.

İttifak Holding Konyaspor’da 3 değişiklik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig’in 24. haftasındaki Beşiktaş maçına göre ilk 11’de 3 değişiklik yaptı. Palut, Beşiktaş maçında Jevtovic, Miya ve Kravets’in yerine Musa Çağıran, Milosevic ve Cikalleshi’yi sahaya sürdü. Ev sahibi ekip karşılaşmaya Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran, Hadziahmetovic, Sekidika, Shengelia, Milosevic ve Cikalleshi 11’iyle başladı.

Konyaspor’da Ibrahim Sehic, Marin Anicic, Alper Uludağ ve Volkan Fındıklı sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi. Öte yandan, yeşil-beyazlı ekipte hafta başında teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut, takımın başında ilk resmi maçına çıktı.

AA