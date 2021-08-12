Futbol Beşiktaş, Rachid Ghezzal’i açıkladı

Beşiktaş, Rachid Ghezzal’i açıkladı

Futbol

Beşiktaş, Rachid Ghezzal’i açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

12 Ağustos 2021, Perşembe 19:25 Son Güncelleme:
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Külüpten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Leicester City Futbol Kulübü’nden 2020-2021 sezonu için bir yıllığına geçici olarak kiralanan profesyonel futbolcu Rachid Ghezzal’ın transfer hakları Kulübü’müz tarafından 3.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır."

DHA

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