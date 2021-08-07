Spor Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın transferi için Leicester ile anlaştı!

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın transferi için Leicester ile anlaştı!

Spor

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın transferi için Leicester ile anlaştı!

Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal için Leicester ile anlaşmaya vardı.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 14:19 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, sezonun bitmesiyle birlikte yeniden kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş verdiği Rachid Ghezzal'da mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon kiraladığı Cezayirli yıldızın bonservisini aldı.

Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcu için Leicester City'e 3 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Leicester ile sezon başı kampına katıldığı için hazır durumda olan Ghezzal, yetişmesi durumunda ligin ilk haftasında forma giyebilir.

PAZARLIKLAR SONRASI ORTADA BULUŞTULAR

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ’ın yer aldığı görüşmelerde İngilizler 4 milyon Euro isterken Kocadağ “2.5 milyon Euro verebiliriz” demişti.

Sonrasında tarafların 3 milyon euroluk bonservisi ücretinde buluştuğu ortaya çıktı.

Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Ghezzal, 8 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.


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