Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u mağlup etti
Süper Lig’in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde lider durumda bulunan Alanyaspor’u konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Beşiktaş, rakibini Burak Yılmaz ve Diaby’nin golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazandı.
17. dakikada Oğuzhan Özyakup'un kendi ceza sahası içinde geri pasında araya giren Bammou altı pasın sol çaprazında topla buluştu, kalesini terk eden Karius pozisyonun büyümesini engelledi.
35. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Beşiktaş savunmasının yaptığı hata sonrasında Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
Hutchinson'un vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi
36. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Hutchinson topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
38. dakikada N'Koudou'nun ceza sahası sol çaprazından savunmanın arkasına attığı topla buluşan Hutchinson'un vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.
49. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına soldan giren N'Koudou, yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
58. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Efecan Karaca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Welinton topu indirdi, Junior Fernandes altı pas içinde şutunu çekti, Vida kaleye giden topa ayak koyarak golü engelledi.
63. dakikada Diaby'nin uzaktan şutunda kaleci topun sahibi oldu.
Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı
69. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Burak Yılmaz'ın sağdan sert ortasında Diaby altı pas önünde tek dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
79. dakikada Douglas'ın sağda kaptırdığı topla soldan ceza sahasına giren Cisse'nin çaprazdan şutunda, Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.
85. dakikada Hutchinson'ın pasıyla soldan savunmanın arkasına hareketlenen N'Koudou'nun ceza sahası içindeki şutunda, kaleci ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.
90+3. dakikada Djalma Campos'un ceza sahası önünden şutunda Karius, üst köşeye giden topu kornere çeldi.
Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.
AA