Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u mağlup etti

Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u mağlup etti Süper Lig’in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde lider durumda bulunan Alanyaspor’u konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Beşiktaş, rakibini Burak Yılmaz ve Diaby’nin golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı