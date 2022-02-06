Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı

9. dakikada Pjanic’in pasında topla buluşan Batshuayi’nin kaleyi karşısına alıp ceza yayı gerisinden yaptığı plase vuruş kaleci Boffin’in müdahalesiyle kornere gitti.

9. dakikada Pjanic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gelen topa iyi yükselen Montero’nun kafa vuruşu üst direkten dışarı gitti.

24. dakikada savunma arkasına atılan topta sol kanattan hareketlenen Luiz Adriano, ceza sahasına girip pasını Ndao’ya aktarmak istedi ancak savunma araya girdi. Dönen topu önünde bulan Bünyamin’in pasında Fernando’nun kaleyi cepheden gören pozisyonda gelişine çektiği şutu kaleci Ersin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

49. dakikada Fernando’nun ara pasında savunma arkasına sarkan Ndao, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Ersin ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

75. dakikada Beşiktaş yarı sahasından gelen uzun topu Batshuayi, rakip ceza sahası dışında kafayla kontrol ettikten sonra önüne aldı. Bu oyuncunun pasıyla sağ çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Oğuzhan’ın yerden çektiği sert şutu Naldo yatarak kornere çeldi.

80. dakikada Rıdvan’ın ceza alanı için sağ tarafından kale önüne yaptığı ortada Batshuayi’nin kafa vuruşunu Boffin parmaklarının ucuyla çeldi. Dönen topa altıpas önü sol çaprazından Larin’in röveşatasını Naldo kafayla çizgiden uzaklaştırdı.

Kırmızı kart: Miralem Pjanic (dk. 90+7) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Naldo, Luiz Adriano, Veysel Sarı, Güray Vural, Ruud Boffin (Antalyaspor), Rachid Ghezzal, Josef de Souza, Valentin Rosier, Güven Yalçın (Beşiktaş)

Sarı kart: Naldo (Antalyaspor)

İSTANBUL (İHA)

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