Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi.
07 Şubat 2021, Pazar 21:12 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Süper Lig'in 24. hafta maçında, İttifak Holding Konyaspor ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Karşılaşmanın 9. dakikasında Ghezzal'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Eray'da kaldı. 11. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar arka direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla dışarı çıktı.
21. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Fabrice N'Sakala 15. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Jevtovic'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını alıp, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
8. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası önüne getirdiği topu Konyaspor savunması uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak De Souza'nın önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti.
46. dakikada Shengelia'nın ara pasında topla buluşan Sekidika'nın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta gitti.
54. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Welinton müsait pozisyonda topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
59. dakikada Necip Uysal'ın soldan ortasına ceza sahası içinde Larin'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.
73. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Rosier, ceza sahasına sağdan girerek topu içeri çevirdi. Larin kaleciyi geçen topu boş kaleye gönderemedi.
81. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Atiba'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Rosier, dar açısına rağmen topu filelere gönderdi: 1-0.
83. dakikada N'Koudou ceza sahası girişinde şutunu çekti, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.
90+2. dakikada Larin kendi yarı alanında aldığı topu Konyaspor kalesine kadar sürerek şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
AA