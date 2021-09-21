Türkiye Beşiktaş sahilinde ilginç görüntü! Tarihi topun içinde mahsur kaldı

Beşiktaş sahilinde ilginç görüntü! Tarihi topun içinde mahsur kaldı

Türkiye

Beşiktaş sahilinde ilginç görüntü! Tarihi topun içinde mahsur kaldı

Beşiktaş Sahili'nde bir kişi Barbaros Meydanı'nda sergilenen tarihi savaş topunun içine girdi ama çıkamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan şahsı kurtardı. İşte o anlar...

21 Eylül 2021, Salı 16:06 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Barbaros Meydanı'nda sergilenen Osmanlı dönemine ait ağızdan dolma demir kaval topun içine giren bir kişi burada sıkıştı.


Bir süre çıkmak için çabalayan kişiyi çevredekiler de çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.


Kısa sürede gelen Beşiktaş itfaiyesine bağlı ekipler tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışan kişiyi kurtardı.

Fotoğraf çektirmek için topun içine girip sıkıştığı belirtilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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