Ülke puanı nedeniyle Süper Lig şampiyonu Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılabilmesi için İngiliz ekibi Chelsea’nin ligi ilk 4 sırada bitirmesi gerekiyordu. Son hafta oynanan maçlarda ilk 4 için mücadele veren Leicester City, Tottenham’a 4-2 yenilince, Chelsea, Aston Villa’ya 2-1 yenilmesine rağmen 67 puan ve averajla sezonu 4. bitirdi. Böylelikle Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan katılma hakkı kazandı. İngiltere’yi Devler Ligi’nde M.City, M.United, Liverpool ve Chelsea temsil edecek.