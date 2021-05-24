Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak mı sorusu cevap buldu! Premier Lig'in son hafta maçları dün tamamlandı ve sıralamalar netleşti. Şampiyonlar Ligi finali oynayacak iki İngiliz takımı Manchester City ve Chelsea, sonraki sezon için Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti. Bu da Beşiktaş'a yaradı.
24 Mayıs 2021, Pazartesi 09:45 Son Güncelleme:
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Ülke puanı nedeniyle Süper Lig şampiyonu Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılabilmesi için İngiliz ekibi Chelsea’nin ligi ilk 4 sırada bitirmesi gerekiyordu. Son hafta oynanan maçlarda ilk 4 için mücadele veren Leicester City, Tottenham’a 4-2 yenilince, Chelsea, Aston Villa’ya 2-1 yenilmesine rağmen 67 puan ve averajla sezonu 4. bitirdi. Böylelikle Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan katılma hakkı kazandı. İngiltere’yi Devler Ligi’nde M.City, M.United, Liverpool ve Chelsea temsil edecek.
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