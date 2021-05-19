Beşiktaş şampiyonluğu Boğaz'da kutluyor
Süper Lig’de 2020-21’i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kupasını bugün düzenlenecek törenle kaldıracak. Vodafone Park’ta düzenlenecek tören saat 19.03’te başlayacak. Törene Boğaz'dan tekneyle giden Beşiktaş'ı çok sayıda taraftar teknelerle takip ediyor.
19 Mayıs 2021, Çarşamba 17:58 Son Güncelleme:
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Hülya Avşar, Simge Sağın, Mustafa Sandal, Murat Boz, Reynmen gibi Beşiktaşlı sanatçıların konserlerinin yer alacağı program 21.15’te sona erecek. Covid-19 tedbirleri kapsamında taraftarın alınmayacağı kutlama töreni, beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak.
- 16:30 Kupa töreni öncesi Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluk sevincini Beykoz açıklarında teknelerde kutladı.
- 17:00 Beşiktaş takım otobüsü, futbolcuları Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden alarak Dolmabahçe'ye doğru yola çıktı.
- 17:30 Boğaz'da taraftarların ve katıldığı tekne turu başladı.
Hürriyet Spor Arena