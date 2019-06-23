Beşiktaş seçim sonuçlarında son durum nedir? Beşiktaş oy oranları...
31 Mart'tan sonra İstanbul'da bir kez daha seçime gidildi. Yaklaşık 10 milyon seçmen İstanbul'da oy kullandı. Beşiktaş'ta da on binlerce kişi büyükşehir belediye başkanını seçmek için sandığa gitti. Peki Beşiktaş seçim sonuçlarında son durum nedir?
İstanbul halkı bugün yeniden sandık başındaydı... 39 ilçede seçmenler oy tercihini yaptı. Beşiktaş da bu ilçelerden biri... Şimdi Beşiktaş halkı seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki Beşiktaş seçim sonuçlarında son durum nedir?
Millet İttifakı 83.71% EKREM İMAMOĞLU
Cumhur İttifakı 15.75% BİNALİ YILDIRIM
Vatan Partisi 0.23% MUSTAFA İLKER YÜCEL
Saadet Partisi 0.22% NECDET GÖKÇINAR
Diğer 0.09%