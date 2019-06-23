Beşiktaş seçim sonuçlarında son durum nedir? Beşiktaş oy oranları... 31 Mart'tan sonra İstanbul'da bir kez daha seçime gidildi. Yaklaşık 10 milyon seçmen İstanbul'da oy kullandı. Beşiktaş'ta da on binlerce kişi büyükşehir belediye başkanını seçmek için sandığa gitti. Peki Beşiktaş seçim sonuçlarında son durum nedir?