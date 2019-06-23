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Beşiktaş seçim sonuçlarında son durum nedir? Beşiktaş oy oranları...

31 Mart'tan sonra İstanbul'da bir kez daha seçime gidildi. Yaklaşık 10 milyon seçmen İstanbul'da oy kullandı. Beşiktaş'ta da on binlerce kişi büyükşehir belediye başkanını seçmek için sandığa gitti. Peki Beşiktaş seçim sonuçlarında son durum nedir?

23 Haziran 2019, Pazar 19:43 Son Güncelleme:
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Beşiktaş seçim sonuçlarında son durum nedir? Beşiktaş oy oranları...

İstanbul halkı bugün yeniden sandık başındaydı... 39 ilçede seçmenler oy tercihini yaptı. Beşiktaş da bu ilçelerden biri... Şimdi Beşiktaş halkı seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki Beşiktaş seçim sonuçlarında son durum nedir?

Millet İttifakı 83.71% EKREM İMAMOĞLU

Cumhur İttifakı 15.75% BİNALİ YILDIRIM

Vatan Partisi 0.23% MUSTAFA İLKER YÜCEL

Saadet Partisi 0.22% NECDET GÖKÇINAR

Diğer 0.09%

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