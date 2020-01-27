Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta görev artık Sergen Yalçın'ın.

Siyah beyazlılarda uzun süredir teknik direktörlük için ismi geçen Sergen Yalçın sonunda göreve başlıyor. Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması beklenirken anlaşmanın 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplamda 2.5 yıllık olması bekleniyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen Sergen Yalçın kendisine sunulan teklifi kabul etti. Daja önce de Beşiktaş'la para konuşmayacağını açıklayan Sergen, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. 47 yaşındaki teknik adamın Çaykur Rizespor maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.

Beşiktaş taraftarları, Türkiye Kupası rövanş maçı olan Erzurumspor karşılaşmasında son 8 maçta alınan 7. yenilginin ardından Abdullah Avcı'yı istifaya davet etmiş ve Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulunmuştu.

13 Mayıs 2019'da Vodafone Park'ta oynanan ve siyah-beyazlı takımın 2-1 kazandığı maçta o dönemin Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş iddialarının sorulması üzerine "Bir gün kavuşacağız" cevabını vermişti.