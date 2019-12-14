Beşiktaş seriyi sürdürmenin peşinde

Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde son 6 karşılaşmasını kazanan teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlı takım, haftaya 27 puanla ikinci sırada girdi. Beşiktaş, yarın taraftarı önünde galip gelerek, seriyi 7 maça çıkarmayı amaçlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 20 puanla haftaya 8. sırada girdi.

Mağlubiyet almak istemiyor

Beşiktaş, evindeki son 18 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 37 gol attı, kalesinde 16 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekibin ayrıca, Süper Lig'de iç sahada 35 maçlık gol atma serisi bulunuyor. Ligde en son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada evinde fileleri havalandıramayan Beşiktaş, bu bakımdan tarihinin en uzun serisini yarın da sürdürmeye çalışacak.

Abdullah Avcı ile Sergen Yalçın karşı karşıya

Yarınki karşılaşma ilginç bir rekabete de sahne olacak. Sezon başında Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı taraftarların geçen sezonun son haftalarında takımın teknik direktörü olması yönünde tezahüratlarda bulunduğu Sergen Yalçın, takımlarının başarısı için taktik verecek.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Süper Lig'in ilk 6 haftasında alınan kötü sonuçlar sırasında Avcı'yı istifaya davet edip Sergen Yalçın lehine tezahüratlarını sürdürmüştü. Taraftarlar, ligde takımına üst üste 6 maç kazandıran Abdullah Avcı'yı 13. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından sahaya davet edip, tecrübeli teknik adama bu kez sevgi gösterisinde bulunmuştu.

Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile hafta içinde oynanan maçta önemli oyuncularını dinlendirmeyi tercih etti. Tecrübeli çalıştırıcı; Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz'ı, iddialarının bulunmadığı İngiltere'deki maçın kadrosuna dahil etmemişti. Bu futbolcular, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

AA