The Land Of Legends Cup'ın 2. maçında Beşiktaş, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'taki mücadeleyi Sivasspor 1-0 kazandı. Bu sonuçla Sivasspor finale yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Beşiktaş ise Antalyaspor ile üçüncülük maçına çıkacak. Mücadelede tek golü Sivasspor adına 90+2. dakikada Yatabare kaydetti. Müsabakanın 32. dakikasında Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz kırmızı kart gördü.

Final maçı ne zaman, saat kaçta?

The Land Of Legends Cup'ta final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda, üçüncülük maçı ise 4 Eylül Cuma 21.00'de Vodafone Park'ta oynayacak.

İlk 11'ler:

Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, N'Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Lens, N'Koudou, Larin

Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Felix, Ninga, Erdoğan, Yatabare







