Futbol Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

Futbol

Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

Beşiktaş ve Sivasspor, The Land Of Legends Cup'ta karşı karşıya geldi. Vodafone Park'taki maçı Sivasspor son dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı.

01 Eylül 2020, Salı 23:48 Son Güncelleme:
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The Land Of Legends Cup'ın 2. maçında Beşiktaş, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'taki mücadeleyi Sivasspor 1-0 kazandı. Bu sonuçla Sivasspor finale yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Beşiktaş ise Antalyaspor ile üçüncülük maçına çıkacak. Mücadelede tek golü Sivasspor adına 90+2. dakikada Yatabare kaydetti. Müsabakanın 32. dakikasında Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz kırmızı kart gördü.

Final maçı ne zaman, saat kaçta?

The Land Of Legends Cup'ta final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda, üçüncülük maçı ise 4 Eylül Cuma 21.00'de Vodafone Park'ta oynayacak.

İlk 11'ler: 

Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, N'Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Lens, N'Koudou, Larin

Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Felix, Ninga, Erdoğan, Yatabare


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