Beşiktaş Sompo Japan, Tofaş'ı devirdi
Ankara’da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Tofaş, Beşiktaş Sompo Japan’a 89-83 mağlup oldu. Beşiktaş Sompo Japan bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı
TBF Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş Sompo Japan, cumartesi günü saat 16.00'da Anadolu Efes ile karşılaşacak.
1. Periyot: 25-20 (Tofaş lehine)
Devre: 39-48 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot: 58-69 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
5 Faul: Kyle Weems (Tofaş)
ANKARA (İHA)