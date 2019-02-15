Beşiktaş Sompo Japan, Tofaş'ı devirdi

Ankara’da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Tofaş, Beşiktaş Sompo Japan’a 89-83 mağlup oldu. Beşiktaş Sompo Japan bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı

15 Şubat 2019, Cuma 01:39
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Beşiktaş Sompo Japan, Tofaş'ı devirdi

TBF Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş Sompo Japan, cumartesi günü saat 16.00'da Anadolu Efes ile karşılaşacak. 

1. Periyot: 25-20 (Tofaş lehine) 

Devre: 39-48 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) 

3. Periyot: 58-69 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) 

5 Faul: Kyle Weems (Tofaş) 

ANKARA (İHA)

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