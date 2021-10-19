Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında evinde Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk ediyor.
19 Ekim 2021, Salı 20:04 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM
Beşiktaş 1 - Sporting Lizbon 2
GOL! 27' S. Coates
Beşiktaş 1 - Sporting Lizbon 1
GOOOOOOLLLL! 24' C. Larin
GOL! 15' S. Coates
Beşiktaş 0 - Sporting Lizbon 1
1.dk: Maç başladı. Başarılar Beşiktaş
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef de Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi
Sporting: Adan; Inacio, Coates, Feddal; Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis; Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves.
SAT 19.45'te başlayan karşılaşma Exxen'den canlı olarak yayınlanıyor.