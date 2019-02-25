Beşiktaş stada ulaştı

Zirve yarışı mücadelesi veren Beşiktaş, ligin 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden yola çıkan siyah-beyazlıları, çok sayıda taraftarı tezahüratlar ve meşalelerle uğurladı.

Polis eskortu eşliğinde yola çıkan Beşiktaş, yoğun güvenlik önlemleri altında karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Bülent Yıldırım... Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

İSTANBUL (İHA)