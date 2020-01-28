Beşiktaş taraftarı, depremzedeler için sahaya atkı ve bere attı

Beşiktaş taraftarı Elazığ'da meydana gelen depreme dikkat çekti. Beşiktaş taraftarları, basketbol takımları Beşiktaş Sompo Sigorta'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Neptunas ile karşılaştığı maçın devre arasında yanlarında getirdikleri atkı ve bereleri, Elazığ'daki depremin mağdurları için sahaya attılar. Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal sorumluluk projelerinden bir yenisine daha imza attı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Sompo Sigorta'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Neptunas Klaipeda maçının devre arasında, yanlarında getirdikleri atkı ve bereleri, Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımız için sahaya attılar.

Taraftarların bu hareketi büyük övgü topladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri de sahaya attıkları atkı ve berelerle yardım kampanyasına destek verdiler.

Beşiktaş taraftarının düzenlediği yardım organizasyonuyla toplanan atkı ve bereler, BJK-KABATAŞ VAKFI aracılığıyla deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılacak.

Taraftarların bu hareketi, sosyal medyada da büyük övgü topladı.

#olayıngeçmişi

24 Ocak'ta Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra 27 Ocak 16:19'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 0.8 ile 5.1 arasında değişen 1025 artçı deprem olmuştu. 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.