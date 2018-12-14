Beşiktaş taraftarından tepki

Siyah-beyazlı ekip, Malmö karşısında şansızlığını yine kıramadı.

İsveç ekibiyle 6. kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu maçlarda Malmö'yü bir kez yenme başarısı gösterdi. İki takım arasındaki bir karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, Beşiktaş 4 maçta rakibine mağlup oldu.

Grubun ilk maçında Malmö'ye deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'daki karşılaşmada ise rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ YENİLGİ

Beşiktaş, Malmö kalesine 8 gol bırakırken, rakibinden 10 gol yedi.

Siyah-beyazlı ekip, İsveç ekiplerine ise 6. kez yenildi. Bu ülke temsilcilerini 3 kez mağlup eden Beşiktaş, bir maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta üst üste ikinci Avrupa yenilgisini aldı.

Grubun 4. haftasında Genk'e 4-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, son hafta mücadelesinde ise Malmö'ye 1-0 mağlup oldu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Karşılaşmanın 65. dakikasında Ricardo Quaresma, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Siyah-beyazlı oyuncu, Malmö'den Franz Brorsson'a yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Beşiktaşlı taraftarlar, geçmiş maçlarda olduğu gibi Oğuzhan Özyakup ve Vagner Love'a tepki gösterdi.

Maçın ikinci yarısında oyundan çıkan her iki oyuncu yedek kulübesine gelirken protestolara maruz kaldı.

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AA