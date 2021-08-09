Futbol Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran haber! Alex Teixeira, İstanbul'a geldi

Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran haber! Alex Teixeira, İstanbul'a geldi

Futbol

Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran haber! Alex Teixeira, İstanbul'a geldi

Beşiktaş Kulübü'nün transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, İstanbul'a geldi.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 19:36 Son Güncelleme:
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Uçağı, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Teixeira'yı kulüp yetkilileri karşıladı. Brezilyalı futbolcuya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantina uygulanacak.

31 yaşındaki oyuncu son olarak Çin ekibi Jiangsu'da forma giymişti.

AA

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