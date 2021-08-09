Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran haber! Alex Teixeira, İstanbul'a geldi
Beşiktaş Kulübü'nün transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, İstanbul'a geldi.
09 Ağustos 2021, Pazartesi 19:36 Son Güncelleme:
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Uçağı, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Teixeira'yı kulüp yetkilileri karşıladı. Brezilyalı futbolcuya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantina uygulanacak.
31 yaşındaki oyuncu son olarak Çin ekibi Jiangsu'da forma giymişti.
AA
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