Beşiktaş tasarruf için Yasin Sülün ve 7 personelle yolları ayırdı

Beşiktaş, U19 takımının teknik direktörü Yasin Sülün'ü gönderdi.

Ahmet Nur Çebi yönetimi kulüp giderlerini kısmak için U19 takımı hocası Yasin Sülün'ün görevine son verdi. Daha önce Beşiktaş'ta altyapı sorumlusu olan Yasin Sülün’ün gönderilmesi şaşkınlık yarattı.

Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A lisansına sahip Sülün’ün gönderilmesi konusunda yönetimle görüşecek.

Yasin Sülün ise Orta Çizgi'ye şunları söyledi

"Gerekçesini bilmiyorum. İnsan Kaynakları'ndan bir hanımefendi aradı ve söyledi. Yetiştiğim kulüpten böyle ayrılmak istemezdim"