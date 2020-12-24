Haberler Futbol Haberleri Beşiktaş, tek golle kazandı Beşiktaş, tek golle kazandı Futbol Süper Lig'in 14. haftasında Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş, Domagoj Vida'nın 61. dakikada attığı kafa golüyle maçı 1-0 kazandı. 24 Aralık 2020, Perşembe 21:03 Son Güncelleme: 24.12.2020 21:03 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Süper Lig Beşiktaş Ankaragücü ; Bu VideoİlginiÇekebilir Yazarlarımızdan Bahattin Şimşek düdüğünü asmalı Doğukan Tevfik Meriç Mesut Özil sezonu açıldı Janet Huvaj BUNLARI DA OKUYUN 1 Galatasaray: Herkes için adalet istiyoruz 2 Tunceli’nin ilk müzesi açıldı 3 Mutasyona uğrayan corona virüs bir ülkeye daha sıçradı 4 Irak’ın kuzeyinde PKK’lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi 5 Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar