Futbol Beşiktaş, tek golle kazandı

Beşiktaş, tek golle kazandı

Futbol

Beşiktaş, tek golle kazandı

Süper Lig'in 14. haftasında Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş, Domagoj Vida'nın 61. dakikada attığı kafa golüyle maçı 1-0 kazandı.

24 Aralık 2020, Perşembe 21:03 Son Güncelleme:
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