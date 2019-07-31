Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: Beşiktaş şampiyonluğa oynayacaktır

Beşiktaş'ın YouTube kanalında röportajı yayımlanan teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Beşiktaş ailesinde olmak inanılmaz bir şey. Çok güzel bir duygu. Umarım bu duygu ve tutkuya aynı şekilde cevap veririz." dedi.

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın yeni dönemdeki hedefi ve mücadele şekliyle ilgili şunları kaydetti:

"Beşiktaş şampiyonluğa oynayacaktır. Umarım şampiyon olacaktır. Beşiktaş coşkulu oynayacak. Bunda en önemli etken taraftar. Bugün büyük takımlar dominant şekilde oynar. Oyunun iki yönünü oynar. Taraftarın desteğiyle rakip sahada topa daha fazla sahip olan, baskılı oynayan, topu geri alma süresini çabuklaştıran çoşkulu bir oyun olacak. Bu topa sahip olmanın içinde de hep bir plan olacak. Lütfen seyirci bu konuda bize sabrını, desteğini ve coşkusunu göstersin."

Siyah-beyazlı takımın kadrosunda bulunan genç oyuncuların performansından memnun olduğunu aktaran Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beşiktaş tarihinde iz bırakmış oyuncuların hemen hemen hepsi altyapıdan gelmiş oyuncular. Bu duyguyu ve Beşiktaş taraftarının buna nasıl baktığını biliyorum. Şu anda 7 oyuncu bizimle beraber. Hepsi hem sisteme hem de düzene uyum sağlıyorlar. Yetenekliler. Bunların gelişimi, oynadıkları süreye baktığımızda futbolcu olmama ihtimalleri yok. Onlardan son derece memnunuz. Ben hepsinin bize doğru geri dönüş yaptığını görüyorum. Bu konuyla ilgili altyapıya teşekkür ediyorum."

AA