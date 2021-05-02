Futbol Beşiktaş, TFF'ye kupa başvurusu yapılmadığını açıkladı

Beşiktaş, TFF'ye kupa başvurusu yapılmadığını açıkladı

Futbol

Beşiktaş, TFF'ye kupa başvurusu yapılmadığını açıkladı

Beşiktaş, Galatasaray'ın stadına kupanın getirilmesi için başvuruda bulundukları yönünde çıkan haberleri yalanladı.

02 Mayıs 2021, Pazar 15:38 Son Güncelleme:
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Beşiktaş kulübünden yapılan açıklama şöyle:

Galatasaray ile oynayacağı maçın sonunda ortaya çıkacak puan durumuna göre şampiyonluğunu ilan etmesi halinde şampiyonluk kupasını Türk Telekom Stadı’nda kaldırmak amacıyla TFF’ye başvuruda bulunacağımız şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 118 yılık şerefli mazimizden aldığımız Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak hiçbir rakibimize asla saygısızlık yapmayız.



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