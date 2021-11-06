Beşiktaş – Trabzonspor

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR: 0-1 (İLK YARI SONA ERDİ)

GOL: 45+3' Abdülkadir Ömür

SERGEN YALÇIN´DAN 6 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi´nde deplasmanda Sporting´e 4-0 kaybedilen karşılaşmanın 11´inde 6 değişikliğe giderek Trabzonspor karşısında takımını sahaya sürdü. Sergen Yalçın; Sporting maçına 11´de başlayan Necip Uysal, Montero, Rıdvan Yılmaz, Mehmet Topal, Atiba Hutchinson ve Kenan Karaman´ın yerine Rosier, Vida, Umut Meraş, Pjanic, Teixeira ve Güven Yalçın´a görev verdi.

Kaleyi A Milli takım kadrosuna da çağırılan Ersin Destanoğlu´na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve Umut Meraş´tan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef´i görevlendiren Sergen Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Alex Teixeira ve Pjanic, solunda ise Larin´i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Güven Yalçın oldu.

Beşiktaş´ın Trabzonspor karşısındaki 11´i şöyle: "Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın."

SAVUNMA SİL BAŞTAN

Siyah-beyazlı ekipte, Sporting´e 4-0 kaybedilen karşılaşmanın savunma kurgusu Trabzonspor karşısında değişti. Sergen Yalçın, sakatlıkları nedeniyle Portekiz deplasmanında forma giyemeyen Vida ve Rosier´i 11´e koydu. Ayrıca o maçta yedek kulübesinde oturan Umut Meraş da Trabzonspor karşısında formasına kavuştu. Sporting maçında oynayan ve Trabzonspor karşısında da savunmada değişmeyen tek isim Welinton oldu.

N´KOUDOU 11 MAÇ SONRA KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin Fransız kanat oyuncusu Kevin N´Koudou, 11 maçlık aranın ardından kadroya döndü.

N´Koudou, Trabzonspor maçıyla birlikte takıma döndü. Son olarak Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılamada görev alan ve yaşadığı sakatlık sonrasında ligde 7, Şampiyonlar Ligi´nde ise 4 maçta formasından ayrı kalan N´Kouodu, Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edildi.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN ABDULLAH AVCI´YA TEPKİ

Beşiktaş taraftarları karşılaşma öncesinde eski teknik direktörleri Abdullah Avcı´ya tepki gösterdi.

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra tazminatı konusunda davalık olan Abdullah Avcı´ya tepki gösterildi. Stadyumda yer alan Beşiktaş taraftarları maç öncesinde eski teknik direktörleri aleyhinde uzun süre tezahüratlarda bulundu.

BEŞİKTAŞ´TAN LÖSEV´E DESTEK

Siyah-beyazlı ekipte, Trabzonspor maçı öncesinde Lösemili Çocuklar Haftası´na destek geldi. Beşiktaşlı futbolcular, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle karşılaşma öncesinde ısınmaya LÖSEV tişörtleriyle çıktı.

TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor´u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın kadrosunda 3 değişikliğe giderek Beşiktaş maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam; Edgar Ie´nin yerine Hüseyin Türkmen, Siopis´in yerine Bakasetas, Gervinho´nun yerine ise Nwakaeme´yi sahaya sürdü.

Kalede Uğurcan Çakır´dan vazgeçmeyen Avcı, savunma dörtlüsünü Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Hugo ve Trondsen´den oluşturdu. Orta sahada Berat Özdemir, Hamsik ve Bakasetas´ı görevlendiren Avcı, hücum hattının sağında Abdülkadir Ömür, solunda Nwakaeme´yi 11´de oynattı. Avcı´nın gol yollarındaki tercihi ise Djaniny oldu.

DORUKHAN TOKÖZ ESKİ TAKIMINA İLK KEZ RAKİP OLDU

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş´ta şampiyonluk yaşayan Dorukhan Toköz, eski takımına karşı ilk kez görev yaptı.

Geçtiğimiz sezon sonunda siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz, Avrupa kulüpleriyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamamış ve sonrasında Trabzonspor´a imza atmıştı. Dorukhan Toköz, Trabzonspor formasıyla ilk kez Vodafone Park´ta görev yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, Bruno Peres´in yokluğunda mücadeleye 11´de başladı.

DHA