Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman? Taraflı tarafsız futbolseverler bu maçın tarihine odaklanmış durumda... Beşiktaş ezeli rakibini yenerek hem Avrupa Kupası'ndaki başarısızlığını unutturmak hem de zirve yolunda yara almamak peşinde.... Trabzonspor ise 3 maçlık galibiyet serisine bir yenisini daha eklemek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazar akşamı saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Dünkü maçta oynayan futbolcular, antrenmanı salonda yapılan rejenarasyon çalışması ile tamamlarken; diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Antrenman pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

GOL GÜVENCELERİ RODALLEGA VE EKUBAN OLACAK

Spor Toto Süper Lig'de art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında ağırlığını hissettiren Trabzonspor'un hafta sonunda Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçta gol güvenceleri Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban olacak.

Burak Yılmaz'ın yokluğunda bu sezon ilk 11'de forma şansı bulunan Rodallega, 7 golle takımının en golcü oyuncusu olurken Türkiye'de 3 sezonunda da siyah-beyazlı takım karşısında 6 lig maçında fileleri 5 kez havalandırdı.

Karadeniz ekibinin bu sezon İngiltere'nin Leeds United Kulübünden satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Caleb Ekuban da yedek kulübesinden takıma önemli katkı yaptı. Gana Asıllı İtalyan oyuncu, ligde attığı 3 gol ile forma giydiği 59 dakikaya 1 gol sığdırdı, son 2 hafta da Kayserispor ve Atiker Konyaspor'a attığı gollerle performans olarak da yükselişe geçti.

RODALLEGA'NIN MAÇLARI

Atiker Konyaspor maçında penaltıdan attığı golle 3 haftalık suskunluğunu bozan Kolombiyalı futbolcu, bordo-mavili takımda Burak Yılmaz'ın yokluğunda daha çok forma şansı bulduğu bu sezonda 7 golle takımının en golcü oyuncusu durumunda.

Karadeniz ekibi, Rodallega'nın gol attığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 11 puan topladı.

Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega'nın Beşiktaş karşısındaki gol istatistiği ise dikkati çekiyor.

Türkiye'de geçirdiği 3 sezonda da Beşiktaş'a gol atmayı başaran Rodallega, Akhisarspor ve Trabzonspor formaları altında siyah-beyazlı takım karşısında oynadığı 6 lig maçında rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Bordo-mavili futbolcu, Türkiye'de ilk sezonunda (2015-2016) Akhisarspor'un evinde Beşiktaş ile oynadığı ve 3-3 biten karşılaşmada takımının 3 golünü kaydeden isim oldu.

2016-2017 sezonunda ise Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduğu maçta 1 gol atan Kolombiyalı oyuncunun, bu karşılaşmanın uzatma dakikalarında santra çizgisinden yaptığı vuruşta kaleciyi geçen top üst direkten dönmüştü.

Rodallega, geçen sezon da ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan ve 2-2 tamamlanan karşılaşmada takımının beraberlik golünü kaydetti. 77. dakikada oyuna giren Kolombiyalı oyuncu, 3 dakika sonra kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

KULÜBEDEKİ GOLCÜ EKUBAN

Trabzonspor'un Gana asıllı İtalyan oyuncusu Caleb Ekuban, 3 golünü de yedek kulübesinden sahaya girerek attı.

Bordo-mavili takımda ilk 11'de sahaya hiç çıkamayan forvet oyuncusu, 10 maçta 177 dakika görev yaptı, 3 gol attı.

Galatasaray, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında birer gol atan Ekuban, 59 dakikaya 1 gol sığdırdı. Trabzonspor, Ekuban'ın gol attığı 3 maçı da kazanarak 9 puan elde etti.