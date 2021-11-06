Beşiktaş - Trabzonspor maçının devre arasında tribünde gerginlik

Süper Lig’in 12’nci haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı, Abdülkadir Ömür’ün 45+4’üncü dakikada attığı golle Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın devre arasında Trabzonspor yedek kulübesinin arkasındaki tribünde gerginlik yaşandı. İddiaya göre Trabzonsporlu olduğu ifade edilen bir taraftarın, takımının attığı gole sevinmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi. Daha sonra taraflar arasında arbede yaşanırken, polis olaya müdahale etti. Birkaç kişini gözaltına alınmasının ardından gerginlik sona erdi. Olayın yaşandığı tribüne ise daha sonra çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

DHA