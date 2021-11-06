Futbol Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Futbol

Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig’in 12’nci haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Dev heyecan Vodafone Park’ta oynanacak.

06 Kasım 2021, Cumartesi 18:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone Park Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertamğ Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, De Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Hugo, Trondsen, Berat Özdemir, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

AA

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Daum'dan bomba açıklamalar! Fenerbahçe'yle görüştüm, Emre'ye kırgınım...