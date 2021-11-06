Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone Park Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertamğ Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, De Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Hugo, Trondsen, Berat Özdemir, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

AA