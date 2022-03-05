Futbol Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! İşte kritik isimler...
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Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! İşte kritik isimler...

Futbol

Beşiktaş bu sezon 3 kulvarda da istediği başarıyı yakalayamayınca transferler konusunda işi sıkı tutmaya hazırlanıyor. Yönetimin hedefinde Batshuayi yerine Sörloth yer alıyor. Sezon sonunda Everton’ la kontratı bitecek Cenk Tosun’a kapılar sonuna kadar açık... (Gökmen Özcan)

05 Mart 2022, Cumartesi 10:08 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Yönetimi, takımdaki 1 numaralı sorunun bitiricilik olması sebebiyle transferde hareket planını belirledi.

Geçen sezon Sergen Yalçın’ın yönetiminde Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları ya şayan Beşiktaş, yeni döneme 3 kulvarda başarı hedefiyle başlamış ancak hepsinden tek tek havlu atmıştı.

Geçen sezonun son bölümünde sakatlık ve yeni sözleşme konusundaki fikir ayrılığı sebebiyle oynamasa da 15 gol atarak takıma büyük katkı sağlayan Vincent Aboubakar’ın yerine getirilen Michy Batshuayi, bu dönemdeki düşüşün en büyük etkeni oldu.

Beşiktaş formasıyla 11 gol atsa da neredeyse bu sayının 2 katı kadar pozisyonu da sonuçlandıramayan Belçikalı futbol cu, sezon biter bitmez Chelsea’ye geri yollanacak.

Kiralık sözleşmesiyle ilgili tek bir adım bile atılmayacak olan Batshuayi, alacakları ödenip İngiltere’ye gönderilecek.

Ligde geçen sezon öncesinde 2016-17’de Cenk Tosun’ un 20 gollük performansı sonrasında şampiyonluğa ulaşan Kara Kartal, 2015-16’da da Mario Gomez’in 26 sayılık resitaliyle mutlu sona ulaşmıştı. Yeni sezonda da tartışılmayacak bir golcü almak için tüm çalışmalarını sürdüren yönet im, yeni sezonun için açıklayacağı transferler arasında golcüye de yer vermek istiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten idareciler, Trabzonspor’daki başarılı görüntüsü sonrasında transfer olduğu Leipzig’den La Liga ekibi Real Sociedad’a kiralanan Alexander Sörloth, listede öncelikli hedef konumunda.

Sociedad formasıyla 32 maçta 5 gol ve 1 asistle oynayan Sörloth’un kontratında 15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor. 31 Mayıs’ta sona erecek bu opsiyonu kullanmayı planlamayan İspanyol kulübü, oyuncuyu Leipzig’e göndermek istiyor.

Leipzig’in de futbolcuyu kadrosunda tutmaya olumlu bakmamasını değerlendirip devreye girmeyi düşünen yönetim, tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak almayı planlıyor. Beşiktaş, bunun için Leipzig ve Sörloth’ un ardından oyuncunun Türkiye’deki önceliğini elinde bulunduran Trabzonspor’u da aradan çıkarması gerekiyor.

Premier Lig ekibi Everton’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek A Milli golcü Cenk Tosun da Kara Kartal’ın hedefinde... Yönetim, Sörloth veya başka bir golcü alınsa bile Cenk Tosun’u takıma kazandırmak istiyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi, her fırsatta yaptığı açıklamada Cenk’e kapılarının açık olduğunu belirtmişti...

İdareciler, Beşiktaş sonrası Al Nassr’a transfer olan Vincent Aboubakar’ın da ekonomik olarak sorunlar ya şayan kulübünden ayrılmak isteme sihalinde kapıları açık bekliyor.

Aboubakar, Al Nassr’da 20 maçta 9 gol ve 4 asistle oynadı.

Batshuayi geldiği gün itibarıyla daha fazlasını vadediyordu. Ne var ki vaatleri gerçekleştirebilmiş değil. Batshuayi rakip ceza sahasında yeterince topla buluşmasına rağmen pozisyonları bitiremediğinden takım türbülanstan çıkamıyor.

Aboubakar’ın en büyük farkı hem bitiriciliği hem de topu geri kazanım becerisiydi. Galatasaray’ın Gomis’i kaybettikten sonra bir daha aynısından bulamaması gibi Beşiktaş camiasında da gözler hep Aboubakar’ı arıyor. Beşiktaş’ın önümüzdeki sezon Aboubakar’ını bulması ve ilaveten lider bir stoper alması şart.

Beşiktaş için sezonun yaşanan her başarısızlığında santrfor problemi var. İyi bir santrforunuz olmadığında bundan sadece teknik direktörler değil zaman zaman yönetimler bile olumsuz anlamda etkilenebiliyor. Futbolda oynanan iyi oyunun karşılığı da işler kötü giderken yakalanan fırsatı gole çevirip maçın kaderini belirleyen de Şampiyonlar Ligi’nde olduğu gibi az sayıda yakalanan fırsatta maçın hikayesini belirleyen anlarda da hep santrforun var.

Hatta Ghezzal ve Pjanic gibi özel oyuncuların performansları bile biraz santrforuna bağlı. Kötü oynadığında Beşiktaş gibi birçok baskın oynamana rağmen seni hedeflerden uzaklaştıran vasat santrfor performansı olabiliyor. Tabii bu konuda sadece Batshuayi’den bahsetmek haksızlık olur. Geçtiğimiz sezon harika iş çıkaran Larin, Teixeira ve Kenan Karaman’ın da bu sezonun en büyük hayal kırıklıkları olduğunu söylemeliyim.

Fanatik / Gökmen Özcan

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