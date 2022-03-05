Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! İşte kritik isimler...

Beşiktaş Yönetimi, takımdaki 1 numaralı sorunun bitiricilik olması sebebiyle transferde hareket planını belirledi.
Geçen sezon Sergen Yalçın’ın yönetiminde Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları ya şayan Beşiktaş, yeni döneme 3 kulvarda başarı hedefiyle başlamış ancak hepsinden tek tek havlu atmıştı.
Geçen sezonun son bölümünde sakatlık ve yeni sözleşme konusundaki fikir ayrılığı sebebiyle oynamasa da 15 gol atarak takıma büyük katkı sağlayan Vincent Aboubakar’ın yerine getirilen Michy Batshuayi, bu dönemdeki düşüşün en büyük etkeni oldu.