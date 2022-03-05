Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! İşte kritik isimler...

Beşiktaş için sezonun yaşanan her başarısızlığında santrfor problemi var. İyi bir santrforunuz olmadığında bundan sadece teknik direktörler değil zaman zaman yönetimler bile olumsuz anlamda etkilenebiliyor. Futbolda oynanan iyi oyunun karşılığı da işler kötü giderken yakalanan fırsatı gole çevirip maçın kaderini belirleyen de Şampiyonlar Ligi’nde olduğu gibi az sayıda yakalanan fırsatta maçın hikayesini belirleyen anlarda da hep santrforun var.

Hatta Ghezzal ve Pjanic gibi özel oyuncuların performansları bile biraz santrforuna bağlı. Kötü oynadığında Beşiktaş gibi birçok baskın oynamana rağmen seni hedeflerden uzaklaştıran vasat santrfor performansı olabiliyor. Tabii bu konuda sadece Batshuayi’den bahsetmek haksızlık olur. Geçtiğimiz sezon harika iş çıkaran Larin, Teixeira ve Kenan Karaman’ın da bu sezonun en büyük hayal kırıklıkları olduğunu söylemeliyim.

Fanatik / Gökmen Özcan