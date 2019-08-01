Beşiktaş - Udinese maçının saati değişti

Beşiktaş'ın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynayacağı maçın saati değişti

01 Ağustos 2019, Perşembe 22:55 Son Güncelleme:
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Beşiktaş - Udinese maçının saati değişti

Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında yarın Udinese ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ UDINESE MAÇI NE ZAMAN?

2 Ağustos Cuma günü Groedig Goldberg Stadı'nda oynanacak mücadelenin başlama saati TSİ 19.00 olarak açıklanmıştı ancak karşılaşma TSİ 20.00'ye alındı.

Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin İtalyan Udinese karşısındaki mücadelesi Smart Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

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