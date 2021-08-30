Futbol Beşiktaş Umut Meraş'ı borsaya bildirdi: Maddi detaylar belli oldu

Beşiktaş Umut Meraş'ı borsaya bildirdi: Maddi detaylar belli oldu

Futbol

Beşiktaş Umut Meraş'ı borsaya bildirdi: Maddi detaylar belli oldu

Beşiktaş Umut Meraş transferini bitirdi. Oyuncu için Le Havre ile görüştüğünü borsaya bildiren Beşiktaş, Umut'u da İstanbul'a getirdi.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 13:24 Son Güncelleme:
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Beşiktaş , İstanbul'a getirdiği Le Havre forması giyen Umut Meraş için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Siyah beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır.

Beşiktaş transferin maddi detaylarını da paylaştı:

Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre  ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre'a 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır

Umut Meraş'ın ilk sözleri ise şöyle:


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