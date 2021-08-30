Beşiktaş Umut Meraş'ı borsaya bildirdi: Maddi detaylar belli oldu
Beşiktaş Umut Meraş transferini bitirdi. Oyuncu için Le Havre ile görüştüğünü borsaya bildiren Beşiktaş, Umut'u da İstanbul'a getirdi.
30 Ağustos 2021, Pazartesi 13:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Beşiktaş , İstanbul'a getirdiği Le Havre forması giyen Umut Meraş için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Siyah beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır.
Beşiktaş transferin maddi detaylarını da paylaştı:
Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre'a 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır
Umut Meraş'ın ilk sözleri ise şöyle:
https://twitter.com/umutmeras77/status/1432331312606629891