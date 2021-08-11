Beşiktaş Umut Nayir ile bu kez yolları kesin olarak ayırdı

Ortacizgi'nin haberine göre; Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcunun önümüzdeki sezon alacaklarına karşılık sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesih etti.

Umut Nayir'ın Giresunspor ile her konuda anlaştığı ve transferinin gerçekleşmek üzere olduğu gelen haberler arasında.

Umut 2 sezon önce Beşiktaş'a büyük umutlarla gelmiş ve hukuk öğrencisi olması, yaptığı açıklamalarla farklı bir karakter olarak dikkat çekmişti.