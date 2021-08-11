Futbol Beşiktaş Umut Nayir ile bu kez yolları kesin olarak ayırdı

Beşiktaş Umut Nayir ile bu kez yolları kesin olarak ayırdı

Futbol

Beşiktaş Umut Nayir ile bu kez yolları kesin olarak ayırdı

Beşiktaş'ta Umut Nayir gönderildi. Geçtiğimiz sezonu Hajduk Split'te kiralık olarak geçiren Umut, bu kez Beşiktaş'tan tamamen ayrıldı.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 07:45 Son Güncelleme:
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Ortacizgi'nin haberine göre; Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcunun önümüzdeki sezon alacaklarına karşılık sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesih etti.

Umut Nayir'ın Giresunspor ile her konuda anlaştığı ve transferinin gerçekleşmek üzere olduğu gelen haberler arasında.

Umut 2 sezon önce Beşiktaş'a büyük umutlarla gelmiş ve hukuk öğrencisi olması, yaptığı açıklamalarla farklı bir karakter olarak dikkat çekmişti.

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