Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sona eren oyuncularla görüşmelere başladı. Siyah Beyazlılar, ilk olarak kontratı tamamlanan Utku Yuvakuran ile masaya oturdu.

23 yaşındaki kaleci ve menajeri Ahmet Bulut ile yapılan görüşme sonrası anlaşma sağlandı. Utku, Beşiktaş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş’ta 5. sezonunu geride bırakan 23 yaşındaki file bekçisi, 5 sezonda 20 maçta forma giydi.



