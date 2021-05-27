Beşiktaş Utku Yuvakuran'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, iç transferde ilk anlaşmasını yaptı. Siyah Beyazlılar, kaleci Utku Yuvakuran ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
27 Mayıs 2021, Perşembe 14:49 Son Güncelleme:
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Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sona eren oyuncularla görüşmelere başladı. Siyah Beyazlılar, ilk olarak kontratı tamamlanan Utku Yuvakuran ile masaya oturdu.
23 yaşındaki kaleci ve menajeri Ahmet Bulut ile yapılan görüşme sonrası anlaşma sağlandı. Utku, Beşiktaş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Beşiktaş’ta 5. sezonunu geride bırakan 23 yaşındaki file bekçisi, 5 sezonda 20 maçta forma giydi.
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