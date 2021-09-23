Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini aldı
Beşiktaş, kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier'in bonservisini Sporting Lizbon'dan aldı. Bu transfer için Beşiktaş'ın kasasından 4.8 milyon euro çıkacak.
23 Eylül 2021, Perşembe 17:36 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'den bir yıl daha kiraladığı sağ bek Valentin Rosier'nin bonservisini 4.8 milyon Euro karşılığı aldığını açıkladı. Portekizli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. Transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."