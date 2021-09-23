Futbol Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini aldı

Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini aldı

Futbol

Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini aldı

Beşiktaş, kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier'in bonservisini Sporting Lizbon'dan aldı. Bu transfer için Beşiktaş'ın kasasından 4.8 milyon euro çıkacak.

23 Eylül 2021, Perşembe 17:36 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'den bir yıl daha kiraladığı sağ bek Valentin Rosier'nin bonservisini 4.8 milyon Euro karşılığı aldığını açıkladı. Portekizli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. Transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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