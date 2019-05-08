Beşiktaş ve Fenerbahçe peşinde! Yeni Mesut Özil...

Bundesliga ekiplerinden Mainz'ın U-19 takımında forma giyen gurbetçi futbolcu Erkan Eyibil ile ilgili Ada basınından gündem yaratan bir transfer iddiası geldi. Turkish-Football adlı internet sitesinin haberine göre 17 yaşındaki "Yeni Mesut Özil" lakaplı oyuncu için Beşiktaş ve Fenerbahçe yarış hâlinde.

Sitenin genç yeteneğe yakın isimlere dayandırarak verdiği haberde Erkan için Aston Villa ve West Bromwich Albion'ın da devrede olduğu ifade edildi. Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan ve kulübüyle henüz kontrat uzatmayan yıldız isim her ne kadar İngiltere'de oynamak istese de Championship play-off yarı finalinde birbirlerinin rakibi olan iki takımın Premier Lig vizesi alamaması olası bir transferi suya düşürebilir.

Kaynak: Fanatik