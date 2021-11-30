Süper Lig'de 14. hafta geride kalırken ne Beşiktaş ne Galatasaray ne Fenerbahçe şampiyonluğa inanıyor. 3 büyük ekip de lider Trabzonspor'dan çift haneli puan farkı yemiş durumda.

Ancak Süper Lig'in bu 3 güzide kulübü arasında ilginç bir istatistik var.

Ligin son 6 haftasına bakıldığında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin sadece 1 galibiyet var. O galibiyet ise ezeli rakipleri Galatasaray karşısında alındı. Galatasaray maçları dışında iki takım da hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray ise bu sezonki hiçbir derbiyi kazanamadı ve hayal kırıklığını daha büyük yaşıyor.