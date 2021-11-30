Beşiktaş ve Fenerbahçe son 6 haftada sadece Galatasaray'ı yenebildi
Süper Lig'in normal şartlarda en büyük 3 şampiyonluk adayı olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bu sezon ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe son haftalarda sadece Galatasaray'ı yenebildi.
30 Kasım 2021, Salı 14:20 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 14. hafta geride kalırken ne Beşiktaş ne Galatasaray ne Fenerbahçe şampiyonluğa inanıyor. 3 büyük ekip de lider Trabzonspor'dan çift haneli puan farkı yemiş durumda.
Ancak Süper Lig'in bu 3 güzide kulübü arasında ilginç bir istatistik var.
Ligin son 6 haftasına bakıldığında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin sadece 1 galibiyet var. O galibiyet ise ezeli rakipleri Galatasaray karşısında alındı. Galatasaray maçları dışında iki takım da hayal kırıklığı yarattı.
Galatasaray ise bu sezonki hiçbir derbiyi kazanamadı ve hayal kırıklığını daha büyük yaşıyor.
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