Beşiktaş-Wolverhampton maçı 11'leri belli oldu UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında bu akşam İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 218. mücadelesine çıkacak. Kritik mücadelenin ilk 11'leri belli oldu