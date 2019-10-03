Beşiktaş-Wolverhampton maçı 11'leri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında bu akşam İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 218. mücadelesine çıkacak. Kritik mücadelenin ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Lens, Ljajic, N'Koudou, Güven Yalçın
Wolves 11'i: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny, Gibbs-White, Jimenez, Pedro Neto
Beşiktaş-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş- Wolverhampton maçı 3 Ekim Perşembe akşamı 19:55'te karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede Avusturya'lı hakem Harald Lechner düdük çalacak. Beşiktaş- Wolverhampton maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.