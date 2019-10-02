BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basın açık tutulan antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanda Abdullah Avcı ile Oğuzhan Özyakup'un bir süre sohbet etmesi dikkat çekti.

Öte yandan antrenmanı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu izledi.

Beşiktaş-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş- Wolverhampton maçı 3 Ekim Perşembe akşamı 19:55'te karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede Avusturya'lı hakem Harald Lechner düdük çalacak. Beşiktaş- Wolverhampton maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 218. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında yarın İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 218. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 217 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 88 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 312 gol gördü.