Futbol Beşiktaş yeni hocasını arıyor: Başkan Çebi'den 3 kriter

Beşiktaş yeni hocasını arıyor: Başkan Çebi'den 3 kriter

Futbol

Beşiktaş yeni hocasını arıyor: Başkan Çebi'den 3 kriter

Beşiktaş Sergen Yalçın sonrası yola Önder Karaveli ile devam etmişti. Karaveli'den memnun olan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın teknik direktörü için aradıkları kriterleri sıraladı.

30 Aralık 2021, Perşembe 11:48 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi teknik direktör konusunda konuştu. Çebi, "Ben şampiyonluk istiyorum. Bunu başaran hocayla çok daha mutlu bir çalışma ortamı olacaktır. Ama hocanın takım, futbolcular üzerindeki etkisi, aile ortamı benim için başka bir kriter olacaktır. Önder hocanın şu ana kadar gözlemleyeceğim konularda son derece başarılı olduğunu görüyorum. Umarım böyle de devam eder" dedi.

Çebi'nin kriterleri

Çebi, hoca kriterleri için şöyle konuştu:

Türk futbolunun gelirlerinin azaldığı bir ortamda belki de bambaşka bir yapı düşüneceğiz. Önder hocanın da buna çok katkı verebilecek bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Birincisi önümüzdeki yıllarda Beşiktaş'ta kurmayı ve planlamayı düşündüğümüz yeni yapılanmada hocanın başarılı olacağını düşünüyorum. İkinci kriter; sevgi, saygı, huzur, aile ortamı. Üçüncüsü de saha sonuçları

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