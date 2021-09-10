Futbol Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Futbol

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’in 4'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

10 Eylül 2021, Cuma 01:36 Son Güncelleme:
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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Siyah beyazlılar, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile çalışmalarını tamamladı.

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Miralem Pjanic ise ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

İSTANBUL(DHA)

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