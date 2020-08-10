Futbol Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı

Futbol

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

10 Ağustos 2020, Pazartesi 22:12 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanına çıktı. İdmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi. Isınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başlayan antrenman, kondisyon ve dar alanda pas çalışması ile sürdü. İdman, açma-germe çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekibin antrenmanını, kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ da izledi.

Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

AA


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