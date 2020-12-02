İlk bölümü yayınlanan 'En Çok Ben Bilirim'in kuralları ise şu şekilde:

3 kategori bilen kazanır

30 saniyede cevap veremeyen, verilen cevabı tekrarlayan veya yanlış cevap veren, turu kaybeder.

Sorular ise takımla ve dünya futboluyla ilgili olarak hazırlandı ve program eğlenceli anlara sahne oldu. Beşiktaş'ın yeni programının önümüzdeki haftalardaki konukları Josef de Souza, Vincent Aboubakar, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın olacak.





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