Futbol Beşiktaş YouTube'da yeni bir programa başladı: En Çok Ben Bilirim

Beşiktaş YouTube'da yeni bir programa başladı: En Çok Ben Bilirim

Futbol

Beşiktaş YouTube'da yeni bir programa başladı: En Çok Ben Bilirim

Beşiktaş, futbolcularını artık saha dışında da kullanıyor. Beşiktaş'ın resmi YouTube kanalında başlayan 'En Çok Ben Bilirim' adlı eğlence programına futbolcular konuk oluyor ve birbirleriyle yarışıyor. İlk bölümde Dorukhan Toköz ve Necip Uysal yarıştı.

02 Aralık 2020, Çarşamba 10:18 Son Güncelleme:
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İlk bölümü yayınlanan 'En Çok Ben Bilirim'in kuralları ise şu şekilde:

3 kategori bilen kazanır

30 saniyede cevap veremeyen, verilen cevabı tekrarlayan veya yanlış cevap veren, turu kaybeder.

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Sorular ise takımla ve dünya futboluyla ilgili olarak hazırlandı ve program eğlenceli anlara sahne oldu. Beşiktaş'ın yeni programının önümüzdeki haftalardaki konukları Josef de Souza, Vincent Aboubakar, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın olacak.



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