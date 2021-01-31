Beşiktaş:1 Trabzonspor:2 (Maç sonucu)

8. dakikada De Souza'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Larin'in vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Uğurcan Çakır'ın kontrol etmekte zorlandığı meşin yuvarlak kornere çıktı. 17. dakikada kendi yarı sahasında sol çizginin hemen yanında Montero'dan sıyrılarak Beşiktaş ceza sahasına yönelen Djaniny'nin şık pasında topla buluşan Baker, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Baker'ın vuruşunda, Ersin Destanoğlu topa müdahale ederek mutlak bir golü önledi.

23. dakikada Rosier'in pasında Ghezzal, ceza sahası dışında meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Larin'in kafayla kaleye doğru yönlendirdiği topa, kaleci Uğurcan Çakır son anda müdahale etti.

29. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Sakala'nın soldan ortaladığı topa Aboubakar ceza sahası içinde kafayla vurdu, kaleci Uğurcan Çakır'ın çabasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

36. dakikada Rosier sağ taraftan topu yerden ortaladı. Arka direkteki Larin, dar açıya rağmen meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, kaleci Uğurcan Çakır çizgi üstünde topun ağlarla buluşmasını engelledi.

42. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak topu önledi.

44. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak önce Vida'ya sonra da Montero'ya çarparak kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada Vida'nın orta sahadaki hatası sonrasında topu kapan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ceza yayının önüne kadar sürerek şutunu çekti. Kaleci Ersin Destanoğlu topu önledi.

59. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest atışta kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale edemediği topa arka bölümdeki Larin, kafayla vurdu. Kaleye paralel giden topu ters direk dibindeki Hutchinson kafayla tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

63. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Nwakaeme, son çizgi üzerinde rakiplerinden sıyrılarak topu içeri çevirdi. Vitor Hugo, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

69. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Koudou'nun yerden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

71. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Rosier'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

88. dakikada Rosier'in sağdan ortasında De Souza'nın kafayla vurduğu top arkaya sekti. Bu bölümdeki Aboubakar, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA



