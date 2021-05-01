Futbol Beşiktaş:7 Hatayspor: 0 Maç sonucu

Beşiktaş:7 Hatayspor: 0 Maç sonucu

Futbol

Beşiktaş:7 Hatayspor: 0 Maç sonucu

Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u ağırladı. Siyah beyazlılar mücadeleden farklı bir skorla 7-0 galip ayrıldı.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 20:49 Son Güncelleme:
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1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.

Beşiktaş 1 -Hatayspor 0

2.dk: GOL Ghezzal'ın sol kanattan ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Akintola ters bir kafa vurdu ve topu kendi ağlarına gönderdi.

Beşiktaş 2 -Hatayspor 0

10.dk: GOL Atiba'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Larin, dar açıdan yakın direk dibine sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Beşiktaş 3 -Hatayspor 0

14.dk: GOL Rosier'in pasıyla yay topla buluşan Ljajic, bekletmeden Larin'i gördü. Larin, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topun dibine girdi ve fileleri havalandırdı.

22.dk: Boupendza'nın savunmanın arkasına gönderdiği topa Diouf hareketlendi. Ama Ersin kalesini terk edip topu ayağıyla uzaklaştırdı.

Beşiktaş 4 -Hatayspor 0

38.dk: GOL Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasıyla topla buluşan N'Koudou, şut açısını yaratıp vuruşunu yaptı. Ribeiro'dan da seken top ağlara gönderdi.

42.dk: N'Koudou oyuna devam edemeyecek gibi gözüküyor. Rıdvan Yılmaz oyuna girmek için ısınıyor.

Beşiktaş 5 -Hatayspor 0

44.dk: GOL Ghezzal'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına sokulan Rosier topu arka direğe sert kesti. O noktada topa dokunan Rıdvan topu ağlara gönderdi.

45.dk: İlk 45 dakikayı Beşiktaş, 5-0 önde tamamladı.

50.dk: Burak'ın sağ kanattan ortasında arka direğe düşen topu Welinton kornere gönderdi.

Beşiktaş 6 -Hatayspor 0

55.dk: GOL Yusuf'un hatalı geri pasında ceza sahasında topla buluşan Larin, şık bir plase ile topu filelere gönderdi.

Beşiktaş 7 -Hatayspor 0

65.dk: GOL Sağ kanattan Rosier'in ortasında arka direkte Larin topa dokundu ve topu fbir kez daha filelere gönderdi.

70.dk: Hatayspor'da Rayane Aabid yerine Muhammed Mert oyuna girdi.

81.dk: Serbest vuruşu Mensah kullandı. Top barajdan döndü.

İLK 11'LER

Beşiktaş'ın 11'i: Ersini Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Ghezzal, Larin.

Hatayspor'un 11'i: Munir, Popov, Pablo Santos, Billong, Katranis, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf.

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