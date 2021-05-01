Beşiktaş:7 Hatayspor: 0 Maç sonucu
Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u ağırladı. Siyah beyazlılar mücadeleden farklı bir skorla 7-0 galip ayrıldı.
01 Mayıs 2021, Cumartesi 20:49 Son Güncelleme:
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1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.
2.dk: GOL Ghezzal'ın sol kanattan ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Akintola ters bir kafa vurdu ve topu kendi ağlarına gönderdi.
Beşiktaş 2 -Hatayspor 0
10.dk: GOL Atiba'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Larin, dar açıdan yakın direk dibine sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.
Beşiktaş 3 -Hatayspor 0
14.dk: GOL Rosier'in pasıyla yay topla buluşan Ljajic, bekletmeden Larin'i gördü. Larin, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topun dibine girdi ve fileleri havalandırdı.
22.dk: Boupendza'nın savunmanın arkasına gönderdiği topa Diouf hareketlendi. Ama Ersin kalesini terk edip topu ayağıyla uzaklaştırdı.
Beşiktaş 4 -Hatayspor 0
38.dk: GOL Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasıyla topla buluşan N'Koudou, şut açısını yaratıp vuruşunu yaptı. Ribeiro'dan da seken top ağlara gönderdi.
42.dk: N'Koudou oyuna devam edemeyecek gibi gözüküyor. Rıdvan Yılmaz oyuna girmek için ısınıyor.
Beşiktaş 5 -Hatayspor 0
44.dk: GOL Ghezzal'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına sokulan Rosier topu arka direğe sert kesti. O noktada topa dokunan Rıdvan topu ağlara gönderdi.
45.dk: İlk 45 dakikayı Beşiktaş, 5-0 önde tamamladı.
50.dk: Burak'ın sağ kanattan ortasında arka direğe düşen topu Welinton kornere gönderdi.
Beşiktaş 6 -Hatayspor 0
55.dk: GOL Yusuf'un hatalı geri pasında ceza sahasında topla buluşan Larin, şık bir plase ile topu filelere gönderdi.
Beşiktaş 7 -Hatayspor 0
65.dk: GOL Sağ kanattan Rosier'in ortasında arka direkte Larin topa dokundu ve topu fbir kez daha filelere gönderdi.
70.dk: Hatayspor'da Rayane Aabid yerine Muhammed Mert oyuna girdi.
81.dk: Serbest vuruşu Mensah kullandı. Top barajdan döndü.
İLK 11'LER
Beşiktaş'ın 11'i: Ersini Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Ghezzal, Larin.
Hatayspor'un 11'i: Munir, Popov, Pablo Santos, Billong, Katranis, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf.