Beşiktaş'a Vida ve Teixeira'dan sonra bir kötü haber de N'Koudou'dan geldi. Yeni Malatyaspor maçından sakatlanarak oyundan çıkan üç oyuncudan biri olan N'Koudou'nun durumunun Vida ve Teixeira'ya göre daha iyi olduğu söylenmişti.

Ancak Fransız oyuncu için Beşiktaş'tan açıklama geldi. Beşiktaş, "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edilen ve tedavisine devam edilen futbolcumuz Georges Nkoudou ağrılarnın sürmesi nedeniyle Futbol Takımımızın B. Dortmund maçı kadrosundan çıkarılmıştır" dedi.