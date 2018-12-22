Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'nın konuğuydu. Mustafa Denizli'nin ekibi mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı. Siyah-beyazlılar bu skorla ligde üst üste 3 hafta puan kaybı yaşadı. Ricardo Quaresma 90 dakika kulübede bekletildi.

Şenol Güneş'in ekibi 26 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 29 puanla devreyi noktaladı. Beşiktaş 2. dakikada skor buldu; fakat bu gol öncesinde elle müdahale olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Pozisyonda sakatlanan Dorukhan Toköz yerine Ryan Babel oyuna girdi.

Kasımpaşa 11. dakikada Sadıku'nun golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş 19. dakikada Diagne'nin golüyle farkı 2'ye çıkarmıştı. Ancak pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Kasımpaşa 45+1'de Diagne'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş 52. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle farkı 1'e indirdi. 75. dakikada penaltı kazanan Kasımpaşa, Diagne ile skoru 3-1'e getirdi.

Ev sahibi takım 83. dakikada Pavelka'nın golüyle durumu 4-1 yaptı. Beşiktaş ligin ikinci yarısını Akhisarspor deplasmanı ile açacak. Kasımpaşa ise evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Beşiktaş, 2012-13 sezonundan bu yana ligde ilk kez bir maçta 4 gol yedi.

MAÇ ÖZETİ

83.DK: GOL! Kasımpaşa 4-1 Beşiktaş (Pavelka)

83. dakikada Pavelka skoru 4-1'e getiren golü kaydetti.

75.DK: GOL! Kasımpaşa 3-1 Beşiktaş (Diagne penaltı)

Mustafa Pektemek kafa golüyle takımı BEŞİKTAŞ adına farkı azaltıyor. Durum : 2-1

54.DK: Kasımpaşa 2-0 Beşiktaş

-İlk yarı sona erdi-

45+2.DK: GOL! Kasımpaşa 2-0 Beşiktaş Mbaye Diagne takımını rahatlatan golün atan oyuncu. İstanbul şehrinde şimdi skor 2-0.

19.DK: GOL! Kasımpaşa 2-0 Beşiktaş (Diagne) -İPTAL-

Cüneyt Çakır, VAR kontrolü sonrası Kasımpaşalı Diagne'nin attığı golü iptal etti. Diagne golün ardından maske taktığı için sarı kart görüp cezalı duruma düşmüştü.

Maçta Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Pavelka da itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

11.DK: GOL! Kasımpaşa 1-0 Beşiktaş (Sadiku)

1.DK: Maç başladı

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Josue Sa, Koita, Trezeguet, Diagne

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Lens, Mustafa Pektemek