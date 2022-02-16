Futbol Beşiktaş'a çifte şok! Sakatlıkları resmen açıklandı

Beşiktaş'a çifte şok! Sakatlıkları resmen açıklandı

Futbol

Beşiktaş'a çifte şok! Sakatlıkları resmen açıklandı

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin’in uyluk arka adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

16 Şubat 2022, Çarşamba 20:28 Son Güncelleme:
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz ile aynı müsabakanın ardından uyluk arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Cyle Larin, Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemelerinden geçmiş, iki oyuncumuzun da uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin’in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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