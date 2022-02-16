Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz ile aynı müsabakanın ardından uyluk arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Cyle Larin, Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemelerinden geçmiş, iki oyuncumuzun da uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin’in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.



