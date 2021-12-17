Beşiktaş’a derbi öncesi kötü haber
Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında derbi maçta pazar günü Fenerbahçe’nin konuğu olacak Beşiktaş’ta, tecrübeli sol bek Umut Meraş’ın burnu kırıldı.
17 Aralık 2021, Cuma 18:17 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesinde Umut Meraş şoku yaşanıyor. Tecrübeli savunmacının, bugünkü antrenman yaşadığı çarpışma sonucunda burnunun kırıldığı açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
DHA