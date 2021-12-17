Futbol Beşiktaş’a derbi öncesi kötü haber

Beşiktaş’a derbi öncesi kötü haber

Futbol

Beşiktaş’a derbi öncesi kötü haber

Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında derbi maçta pazar günü Fenerbahçe’nin konuğu olacak Beşiktaş’ta, tecrübeli sol bek Umut Meraş’ın burnu kırıldı.

17 Aralık 2021, Cuma 18:17 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesinde Umut Meraş şoku yaşanıyor. Tecrübeli savunmacının, bugünkü antrenman yaşadığı çarpışma sonucunda burnunun kırıldığı açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

DHA

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