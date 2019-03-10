Beşiktaş'a Isimat Mirin'den kötü haber!

Beşiktaş'ta Isimat Mirin, sakatlığı nedeniyle bu akşam oynanacak Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

10 Mart 2019, Pazar 15:13 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a Isimat Mirin'den kötü haber!

Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası sakatlanan, geçen hafta oynanan Kayserispor mücadelesinin ilk yarısında da oyundan çıkmak zorunda kalan Fransız savunma oyuncusu, bu akşam oynanacak Konyaspor mücadelesinde de forma giyemeyecek.

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