Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası sakatlanan, geçen hafta oynanan Kayserispor mücadelesinin ilk yarısında da oyundan çıkmak zorunda kalan Fransız savunma oyuncusu, bu akşam oynanacak Konyaspor mücadelesinde de forma giyemeyecek.

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