Futbol Beşiktaş'a kötü haber! Sakatlık şoku..

Beşiktaş'a kötü haber! Sakatlık şoku..

Futbol

Beşiktaş'a kötü haber! Sakatlık şoku..

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı stoperi Welinton'un uyluk kemiğinde kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptandığını duyurdu.

16 Eylül 2021, Perşembe 18:00 Son Güncelleme:
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır." denildi.

Welinton'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.

AA

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