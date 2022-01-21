Futbol Beşiktaş’a Malatya’da coşkulu karşılama

Beşiktaş’a Malatya’da coşkulu karşılama

Futbol

Beşiktaş’a Malatya’da coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü hafta maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Malatya’ya geldi.

21 Ocak 2022, Cuma 18:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul’dan saat 14.30’da kalkan özel uçakla saat 16.15’de Malatya Erhaç Havalimanı’na inen siyah-beyazlılar kafileyi, taraftarlar karşıladı. Oyunculara ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki Beşiktaş formalarını oyunculara imzalattı. Meşaleler yakan taraftarlar takımı hava alanı çıkışına kadar uğurladı.

Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Beşiktaş kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşması, yarın saat 13.30’da Malatya Stadı’nda oynanacak.

DHA

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Burak Elmas, Fatih Terim'le ayrılık sürecini anlattı: Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı